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السكان الأصليون في الأرجنتين: لأول مرة المحكمة تدين الدولة بارتكاب مذبحة راح ضحيتها 400 مواطن

02:37 م الجمعة 20 مايو 2022
السكان الأصليون في الأرجنتين: لأول مرة المحكمة تدين الدولة بارتكاب مذبحة راح ضحيتها 400 مواطن

السكان الأصليون يتجمعون حول مبنى الكونغرس الوطني ا

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بوينس آيرس- (بي بي سي):
أدانت محكمة في الأرجنتين الدولة بارتكاب مذبحة راح ضحيتها أكثر من 400 شخص من السكان الأصليين منذ ما يقرب من قرن، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأمر قاضٍ بمنح تعويضات تاريخية لمجموعتين من شعوب لكنها معنوية ولا تشمل تعويضات مالية.

ويلزم الحكم الدولة بإدراج المذبحة في المناهج الدراسية، وبذل جهود الطب الشرعي للعثور على رفات الضحايا.

وكان السكان الأصليون يعيشون أشبه بالعبيد في مزرعة قطن استوطنها مزارعون مهاجرون من أوروبا، وبعد احتجاجهم في عام 1924 على ظروف العيش والعمل غير الإنسانية في منطقة تشاكو الشمالية أطلقت السلطات الرصاص عليهم وقتلتهم.

ويقول مراسل بي بي سي في أمريكا الجنوبية إن الحكم من شأنه أن يمهد الطريق لمزيد من القضايا التي تعترف بالجرائم المرتكبة ضد مجتمعات السكان الأصليين في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

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