إيلون ماسك: لم أعد قادرًا على دعم الديمقراطيين وسأصوت للجمهوريين

توقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، أن يشن الحزب الديمقراطي حملة وصفها بـ"القذرة" ضده، وذلك بعدما أفصح عن نيته عدم التصويت لهم.

وأشار ماسك في تغريدة عبر "تويتر" إلى أنه صوت في الماضي لصالحهم لكنه لن يصوت لهم بعد ذلك.

وكتب ماسك تغريدة عبر تويتر قائلاً: "لم أعد قادرًا على دعم الديمقراطيين وسأصوت للجمهوريين"، مضيفًا أن الديمقراطيين أصبحوا حزب الانقسام والكراهية.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿