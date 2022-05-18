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إيلون ماسك: لم أعد قادرًا على دعم الديمقراطيين وسأصوت للجمهوريين

10:33 م الأربعاء 18 مايو 2022
إيلون ماسك: لم أعد قادرًا على دعم الديمقراطيين وسأصوت للجمهوريين

إيلون ماسك

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وكالات

توقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، أن يشن الحزب الديمقراطي حملة وصفها بـ"القذرة" ضده، وذلك بعدما أفصح عن نيته عدم التصويت لهم.

وأشار ماسك في تغريدة عبر "تويتر" إلى أنه صوت في الماضي لصالحهم لكنه لن يصوت لهم بعد ذلك.

وكتب ماسك تغريدة عبر تويتر قائلاً: "لم أعد قادرًا على دعم الديمقراطيين وسأصوت للجمهوريين"، مضيفًا أن الديمقراطيين أصبحوا حزب الانقسام والكراهية.

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