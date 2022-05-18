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تقرير: كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في غضون ساعات

06:01 ص الأربعاء 18 مايو 2022
تقرير: كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في غضون ساعات

صاروخ باليستي عابر للقارات

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واشنطن- (د ب أ):

ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات في غضون 48 إلى 96 ساعة المقبلة، وفقا لمسؤول أمريكي مطلع على أحدث تقييم استخباراتي.

وقال المسؤول: "الأشياء التي لاحظناها في الماضي للإطلاق هي الأشياء التي نلاحظها الآن".

ويقع موقع الإطلاق تحت مراقبة الأقمار الاصطناعية بالقرب من بيونج يانج ، وفقا لسي إن إن.

ولم يتطرق المسؤول إلى تفاصيل الصور الحالية، لكن عادة ما يبحث محللو الاستخبارات عن علامات على وجود معدات الإطلاق والوقود والمركبات والأفراد.

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كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في غضون ساعات

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