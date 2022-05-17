الجيش اليمني: 71 خرقا جديدا للهدنة نفذها الحوثيون في مختلف الجبهات

عدن- (أ ش أ)

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، ارتكاب مليشيا الحوثي 71 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال، وذلك في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة بالوقف الشامل لإطلاق النار.

وأوضح المركز، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن الخروقات الحوثية توزّعت في محوري البرح غرب تعز و حيس جنوب الحديدة، وجبهات محور تعز، شمال غربي وغرب وجنوب مأرب، وجبهات القتال بمحافظة حجة، وجبهات محور الضالع، و جبهة الملاحيظ بمحور صعدة، وشرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأكد استمرار المليشيا الحوثية في استهداف مواقع القوات في كافة الجبهات بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية بالعيارات المختلفة، إضافة إلى تنفيذ محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب، وكذا استهداف أحد منازل المواطنين بمديرية رغوان شمال غربي مأرب، ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين، بينهم طفلة.. لافتا إلى استمرار المليشيات باستحداث مواقع ونشر مدافع وعيارات بجبهات القتال غرب حجّة، وفي جبهات محوري حيس والبرح، واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات.