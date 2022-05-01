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أوكرانيا تطلق صواريخ على جزيرة الثعبان التي تحتلها روسيا

12:57 م الأحد 01 مايو 2022
أوكرانيا تطلق صواريخ على جزيرة الثعبان التي تحتلها روسيا

القوات الأوكرانية - أرشيفية

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برلين - (د ب أ):

ذكرت القوات الأوكرانية أنها شنت ضربات صاروخية متكررة على جزيرة الثعبان التي تحتلها روسيا في البحر الأسود.

وتم تدمير العديد من أنظمة الدفاع الجوي ووحدة اتصالات في الهجمات، طبقا لما ذكرته القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني اليوم الأحد.

وتردد أن 42 جنديا روسيا قتلوا في الغارات.

ولم يتسن التحقق من الهجوم ولا من سقوط ضحايا من مصدر مستقل. ولم يرد أي تقرير من الجانب الروسي.

وتقع جزيرة الثعبان على بعد حوالي 35 كيلومترا قبالة الساحل الأوكراني واحتلتها روسيا في نهاية فبراير الماضي.

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