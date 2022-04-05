بابا الفاتيكان يزور لبنان في يونيو المقبل

بيروت - ( د ب أ )

أبلغ السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بزيارة للبابا فرنسيس إلى لبنان في يونيو المقبل.

واستقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا، السفير البابوي "الذي سلّمه رسالة خطية أعلمه فيها أن قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في شهر يونيو المقبل"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأضاف السفير البابوي أنه سوف يتم تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي.

من جهته قال الرئيس عون "إن اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من أجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمرّ بها".

وأعرب الرئيس عون "عن سعادته لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان يوم الاثنين 21 مارس الماضي".

كان عون قد التقى البابا فرنسيس في الفاتيكان في الواحد والعشرين من مارس المنصرم كما التقى الكاردينال بييترو بارولين أمين سر الدولة، في حضور المونسنيور بول ريتشار جالاجير أمين سر العلاقات بين الدول. وتم التركيز خلال المحادثات على أهمية العلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي ولبنان، والتي مرّ على انشائها 75 عاماً، والمشاكل التي يعاني منها لبنان.