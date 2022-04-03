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"الإعلام الأمني العراقي": ضبط مخبأ عتاد لتنظيم "داعش" الإرهابي في الأنبار

09:22 م الأحد 03 أبريل 2022
"الإعلام الأمني العراقي": ضبط مخبأ عتاد لتنظيم "داعش" الإرهابي في الأنبار

ضبط مخبأ عتاد لتنظيم "داعش" الإرهابي في الأنبار

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بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، ضبط مخبأ عتاد لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن القطعات الأمنية كثفت جهودها الاستخبارية مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تمكنت قوة من اللواء 19 بالجيش العراقي في قيادة عمليات الأنبار، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة من الوصول إلى مخبأ لعناصر "داعش" الإرهابية في أحد الهياكل جنوب قاطع المسؤولية بمنطقة الضبعة ضمن محافظة الأنبار، وعثرت بداخله على 10 قنابل هاون "عيار 82 ملم" و10 مساطر تفجير و5 حاويات عتاد عيار 14،5 ملم.

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