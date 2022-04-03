قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

كاليفورنيا- (بي بي سي):

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 9 أخرون في إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.



وأوضحت شرطة ساكرامنتو في بيان على تويتر بأنه تم تحديد "ما لا يقل عن 15 ضحية لإطلاق النار من بينهم 6 لقوا حتفهم" وأفادت بأن هناك تعزيزات أمنية مستنفرة في المنطقة.



وكانت الشرطة قي وقت سابق دعت المواطنين لتجنب المكان الذي يمتلئ بالمطاعم والحانات ويقع به مقر فريق سكرامنتو الشهير لكرة سلة.