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الصين: العثور على نوع فرعي جديد لأوميكرون.. مع تجاوز حالات الإصابة 13 ألفا بكورونا

01:23 م الأحد 03 أبريل 2022
الصين: العثور على نوع فرعي جديد لأوميكرون.. مع تجاوز حالات الإصابة 13 ألفا بكورونا

الصين

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بكين- (د ب أ):

سجلت الصين أكثر من 13 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تحدثت وسائل إعلام حكومية عن حالة إصابة بنوع فرعي جديد من متحور"أوميكرون".

والشكل الجديد للفيروس، يتطور من فرع "بي.إيه.1.1" لمتحور "أوميكرون"، طبقا لما ذكرته صحيفة "جلوبال تايمز" نقلا عن بيانات التسلسل الجيني من السلطات الصحية المحلية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وذكر التقرير أن النوع الفرعي لا يضاهي فيروسات كورونا الأخرى، التي تسبب مرض كوفيد في الصين.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم عن لجنة الصحة الوطنية الصينية قولها إن البر الرئيسي الصيني سجّل أمس السبت 1455 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من حالات الإصابة المحلية المذكورة المسجلة أمس السبت ، سُجلت 956 حالة في مقاطعة جيلين بشمال شرقي البلاد، و438 حالة في بلدية شانغهاي، و11 حالة في مقاطعة تشجيانغ.

وشهدت أكثر من 10 مناطق على مستوى المقاطعة، تسجيل حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 .

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 154738 حالة، حتى أمس السبت، وذلك يشمل كلاً من الحالات المحلية والوافدة.

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