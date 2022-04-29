العراق ودع اليوم خبير الآثار عبد الأمير حمداني الذي رحل بعد صراع مع المرض

بغداد- (بي بي سي):

توفي أحد الشخصيات البارزة في الحفاظ على التراث العراقي القديم.



فقد نعى العراق اليوم عبد الأمير حمداني، عن عمر يناهز الخامسة والخمسين.



شغل حمداني منصب وزارة الثقافة العراقية لعدة سنوات، لكنه اشتهر بمساهمته في تعزيز وتوسيع المعرفة ببلاد الرافدين - شبكة اللغات والثقافات القديمة التي ازدهرت لآلاف السنين في ما يعرف الآن بالعراق.



وقام الحمداني بدور مهم بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأطاح بصدام حسين، فقد ساهم بشكل رئيسي في رسم الخرائط والتنقيب عن بقايا حضارات العالم الأولى في الأهوار والصحارى العراقية.