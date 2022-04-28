أردوغان يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية تستغرق يومين

اسطنبول - (د ب أ):

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تستغرق يومين، بناء على دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأفادت وكالة الأناضول التركية أن قائمة مرافقي أردوغان تضم عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، والعدل بكر بوزداغ، والصحة فخر الدين قوجة، والخزانة والمالية نور الدين نباتي.

ويضم الوفد أيضا وزيري الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والتجارة محمد موش، بجانب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسية فحر الدين ألطون.