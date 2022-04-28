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جوتيريش يصل الى بوروديانكا في ضاحية كييف

10:43 ص الخميس 28 أبريل 2022
جوتيريش يصل الى بوروديانكا في ضاحية كييف

أنطونيو جوتيريش

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كييف-(بي بي سي):

يجري الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في وقت لاحق الخميس في كييف محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان كيفية تأمين إجلاء مئات المدنيين من مصانع الصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول المحاصرة.

ولم تسفر الجهود المتكررة لإجلاء المحاصرين عبر ممر إنساني آمن عن أي نجاح حتى الآن.

وعبر غوتيريش عن أمله في أن تتوفر الشروط المطلوبة لذلك، خاصة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وافق من حيث المبدأ في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة في موسكو الثلاثاء على مشاركة الأمم المتحدة والصليب الأحمر في إجلاء المدنيين.

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BBC

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