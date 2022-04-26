أمريكا ترحب بالتنسيق غير المسبوق مع الاتحاد الأوروبي للرد على العملية العسكرية الروسية

واشنطن- (أ ش أ):

رحبت الولايات المتحدة بالتنسيق غير المسبوق مع الاتحاد الأوروبي، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ومدير مكتب رئيس المجلس الأوروبي فريديريك برنارد في واشنطن العاصمة.

وثمنت شيرمان، بحسب البيان، الدعم المالي والإنساني والعسكري القوي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، مؤكدة استمرار دعم الولايات المتحدة القوي لتطلعات أوكرانيا الأوروبية.