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رئيس الوزراء الإسرائيلي: بايدن يعتزم زيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة

10:08 م الأحد 24 أبريل 2022
رئيس الوزراء الإسرائيلي: بايدن يعتزم زيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة

نفتالي بينيت

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غزة - (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في القدس.

وقال بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إن المباحثات تناولت المطلب الإيراني بشطب الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل دعوة من بينيت لزيارة إسرائيل ويعتزم القيام بالزيارة خلال الأشهر المقبلة.

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