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ماكرون: أنا رئيس لكلّ الفرنسيّين وسنواصل العمل لجعل فرنسا وأوروبا أكثر قوّة

10:04 م الأحد 24 أبريل 2022
ماكرون: أنا رئيس لكلّ الفرنسيّين وسنواصل العمل لجعل فرنسا وأوروبا أكثر قوّة

إيمانويل ماكرون

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وكالات

‏‎قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد فوزه بولاية ثانية خلال جولة الإعادة من الانتخابات الفرنسية التي جرت اليوم الأحد: "أنا رئيس لكلّ الفرنسيّين وسنواصل العمل لجعل فرنسا وأوروبا أكثر قوّة وسأعمل بقوّة على تنفيذ برنامجي الانتخابيّ ومواجهة الانقسام الذي ظهر في المجتمع الفرنسي".

وأضاف ماكرون، في أول خطاب له بعد فوزه في الانتخابات أمام مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان، إن الفرنسيين وضعوا ثقتهم به لقيادة البلاد لمدة خمس سنوات مقبلة، مضيفًا أن ‏"السنوات المقبلة ستشهد تحديات عدة وسنعمل سويا على مواجهتها".

وقال ‏ماكرون: "سأعمل بقوة على تنفيذ برنامجي الانتخابي ومواجهة الانقسام الذي ظهر في المجتمع الفرنسي".

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