ماكرون يدلي بصوته في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية

باريس - (د ب أ):

أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصوته في السباق الرئاسي الفرنسي، الذي سيحدد ما إذا كان سيبقى في منصبه أم ستتولى المنصب منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

وأدلى بصوته في بلدة "لو توكيه باري-بلاج" شمال فرنسا برفقة زوجته، بريجيت.

وكان المئات يترقبون وصولهما إلى مركز الاقتراع حيث كانوا في انتظارهما في الخارج. وعندما ظهر ماكرون، صافحهم وأعطى توقيعات ووقف لالتقاط صور معهم.