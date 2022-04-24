Masrawy logo white

إعلان

ماكرون يدلي بصوته في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية

02:51 م الأحد 24 أبريل 2022
ماكرون يدلي بصوته في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

باريس - (د ب أ):

أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصوته في السباق الرئاسي الفرنسي، الذي سيحدد ما إذا كان سيبقى في منصبه أم ستتولى المنصب منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

وأدلى بصوته في بلدة "لو توكيه باري-بلاج" شمال فرنسا برفقة زوجته، بريجيت.

وكان المئات يترقبون وصولهما إلى مركز الاقتراع حيث كانوا في انتظارهما في الخارج. وعندما ظهر ماكرون، صافحهم وأعطى توقيعات ووقف لالتقاط صور معهم.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
إيمانويل ماكرون الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان فرنسا
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. حبس 6 أشهر وغرامة.. التموين تحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا