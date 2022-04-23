العراق: اعتقال 5 إرهابيين بارزين وضبط كدس للعتاد بثلاث محافظات

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، القبض على خمسة إرهابيين بارزين وضبط كدس للعتاد في محافظات بغداد ونينوى وكركوك.

وأوضحت الوكالة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه في إطار مواصلة العمليات الاستباقية لمتابعة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت مفارز الوكالة اعتقلت إرهابيين اثنين في محافظة كركوك، واثنين آخرين في نينوى، أما الإرهابي الخامس في محافظة بغداد، مشيرة إلى أنهم من المطلوبين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت إلى ضبط كدس للعتاد في قضاء الطارمية من خلال متابعة خط سير عناصر "داعش"، احتوى على مقذوفي نمساوي و486 قداحة وسيلة تفجير العبوات و2000 إطلاقة مدفونة تحت الأرض في براميل بلاستيكية، موضحة أنه تم رفع المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي المرافق دون حادث يذكر.