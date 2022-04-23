أوكرانيا: القوات الروسية تستأنف الهجمات الجوية على مصنع أزوفستال

كييف - (د ب ا)

استأنفت القوات الروسية الهجمات الجوية على منطقة مصنع الصلب أزوفستال في مدينة ماريوبول بأوكرانيا، وبدأت تحاول تنفيذ عمليات هجومية.

صرح بذلك اوليكسي اريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي اليوم السبت ،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية (يوكرينفورم).

وأضاف "الأخبار الصعبة أن العدو يحاول أن يقمع بشكل نهائي مقاومة المدافعين عن ماريوبول في منطقة أزوفستال وأنهم استأنفوا الهجمات الجوية على منطقة المصنع وعلى الخطوط الدفاعية لقواتنا ويحاولون تنفيذ عمليات هجومية".

وتابع أن المدافعين عن المدينة صامدون، رغم الموقف الصعب، متابعا أن الجيش الأوكراني يشن حتى هجمات مضادة.

وأمس الأول الخميس، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الجيش بعدم اقتحام منطقة مصنع "أزوفستال" بمدينة ماريوبول.

يشار إلى أن القوات الروسية تطوق ماريوبول بالكامل منذ الأيام الأولى للغزو الروسي. وتقدر كييف أن أكثر من عشرين ألف شخص قتلوا في المعركة من أجل المدينة وأظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية موقعا يعتقد أنه مقابر جماعية.

وبحسب المعلومات من كييف، استأنقت القوات الروسية هجماتها على الأهداف الأوكرانية في منطقة دونباس وكذلك ماريوبول.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم السبت أن "العدو يشن هجمات على طول خطة الجبهة بالكامل في اتجاه دونيتسك".

وبحسب التقرير، أشد الهجمات الروسية ضرواة تركزت على مدينة سيفيرودونيتسك في منطقة لوهانسك. وبالإضافة لذلك، ذكرت هيئة الأركان العامة أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد هجمات حول بلدتي روبيجني وبوباسنا ومارينكا.

ووفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هناك نحو 44 ألف جندي أوكراني في منطقتي لوهانسك ودونيتسك بينما يتردد أن الجيش الروسي والانفصاليين الموالين لروسيا لديهم قوة يتراوح قوامها بين 60 ألف إلى 80 ألف رجل في نفس المنطقة.