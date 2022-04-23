منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

كوالالمبور - أ ش أ

أقامت مؤسسة "القدس - ماليزيا" بالتعاون مع 43 منظمة غير حكومية حملة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "أرفعوا أيديكم عن المسجد الأقصى"؛ تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وإيذاء المصلين فيه خاصة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور شريف أمين أبو شمالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة "القدس - ماليزيا" - وفقا لوكالة الأنباء الماليزية (برناما) - "إن هذا التضامن يهدف لتوصيل رسالة من الشعب الماليزي للاحتلال الإسرائيلي ليتوقف عن مهاجمة واقتحام المسجد الأقصى المبارك وإيذاء المصلين فيه والاعتداء على المقدسات"، مشيراً إلى أن ماليزيا تعد من الدول الرائدة في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول دوماً فرض واقع جديد ضد المسجد الأقصى المبارك، لكن إذا اتحدت الأمة وكان هناك حماية قوية ضد هذه الخطوات الخطيرة، سيكون هذا الأمر إيجابيا ويمنع إكمال المؤامرة على المسجد الأقصى المبارك".

ومن جهته، دعا رئيس منظمة الرعاية الإنسانية في ماليزيا حفيظي محمد نور المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن ثالث أقدس مسجد في الإسلام من الاعتداء الإسرائيلي.. كما دعا لرد فوري من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وعقد مؤتمر طارئ للتعامل مع الوضع الخطير الذي يحل بالمسجد الأقصى.