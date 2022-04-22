Masrawy logo white

إعلان

هولندا تعتزم إنهاء استيراد النفط والغاز الروسيين هذا العام

07:34 م الجمعة 22 أبريل 2022
هولندا تعتزم إنهاء استيراد النفط والغاز الروسيين هذا العام

شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أمستردام - (د ب أ):
أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة أنها تعتزم وقف استيراد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا بنهاية العام الجاري.

وأعلنت الحكومة أنها خططت لملء كل مستودعات التخزين بالبلاد قبل الشتاء. ويتم توفير نحو 15% من احتياجات هولندا من الطاقة من روسيا في الوقت الراهن.

وقالت الحكومة إنها ستتفاوض على اتفاقيات إمداد مع دول أخرى في أقرب وقت ممكن، وتعتزم أن تستورد بشكل كبير المزيد من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل.

وسيتم توسيع محطة قائمة للغاز الطبيعي المسال في روتردام، وبناء محطة عائمة في إيمشافين في شمال البلاد.

كما أعلنت الحكومة أنها ستركز على إجراءات توفير الطاقة لخفض الطلب على الغاز.

ولم تقم شركة جازبروم الروسية العملاقة العام الماضي بتخزين إمداداتها.

وقال وزير الطاقة الهولندي روب يتين: "كلنا بالطبع يشك في أن روسيا لم تفعل ذلك بسبب الاعتماد الأوروبي على الغاز والحرب المخطط لها في أوكرانيا".

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
الغاز الروسي هولندا النفط الروسي

الخبر التالى:

‏موسكو: الوضع في ماريوبول يعود لطبيعته ويمكن السكان التنقل بالشوارع
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- القنوات المفتوحة الناقلة وموعد مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا