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وزير الدفاع الأمريكي يدعو نظراءه للاجتماع حول أوكرانيا

02:35 م الجمعة 22 أبريل 2022
وزير الدفاع الأمريكي يدعو نظراءه للاجتماع حول أوكرانيا

وزير الدفاع لويد أوستن

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واشنطن- (د ب أ):

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وزراء الدفاع من عدة دول لعقد اجتماع حول أوكرانيا في قاعدة جوية بألمانيا الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لما ذكره المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في واشنطن يوم الخميس.

ولم يقدم كيربي أي تفاصيل حول المشاركين. ولكنه قال إن المشاركين لن يكونوا فقط من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويعتبر أحد أهداف الاجتماع هو الأمن والسيادة الدائمين لأوكرانيا. وسيكون الاجتماع أيضًا حول الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا لما بعد الحرب الحالية.

وأوضح كيربي "أن الوزير... يعتقد أنه ليس من السابق لأوانه البدء في مناقشة مع الحلفاء والشركاء على المدى الطويل حول ما يجب أن تبدو عليه السيادة الأوكرانية مستقبلا".

وأعلنت الحكومة الأمريكية في وقت سابق يوم الخميس عن تخصيص 800 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وأضاف كيربي "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن ما نقدمه يتم بالتشاور الكامل مع الأوكرانيين وأنهم يعتقدون أن هذه المنظومات ستكون مفيدة لهم في القتال في دونباس. أين ومتى وكيف يشغلونها سيكون الأمر بالطبع متروكا لهم ".

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