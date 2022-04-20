موسكو تعلن وقفًا لإطلاق النار في منطقة ازوفستال في ماريوبول

وكالات

عرضت ‏وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء وقفًا لإطلاق النار اعتبارًا من اليوم الأربعاء لإخرج القوات الأوكرانية والمرتزقة من آزوفستال بدون أسلحة أو ذخيرة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ودعت ‏وزارة الدفاع الروسية، السلطات الأوكرانية إلى تغليب المنطق وإصدار أوامر مماثلة للمقاتلين في ماريوبول لوقف ما وصفته بأنه "مقاومة عبثية".

وأكدت ‏وزارة الدفاع الروسية على التزامها بوقف إطلاق النار في منطقة آزوفستال أثناء سريان الاقتراح اعتبارا من الساعة 1400 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعا الثلاثاء، إلى إعلان هدنة إنسانية في أوكرانيا لمدة 4 أيام، اعتبارًا من بعد غد الخميس، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي حول الوضع في أوكرانيا نقل عنه الموقع الإلكتروني صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "أدعو لهدنة إنسانية لمدة 4 أيام في هذا الأسبوع المقدس، بدءاً من يوم الخميس المقدس وحتى عيد الفصح 24 أبريل، للسماح بفتح سلسلة من الممرات الإنسانية".