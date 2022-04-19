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إصابة 5 فلسطينيين خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس

06:12 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
إصابة 5 فلسطينيين خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

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فلسطين - (أ ش أ)

أصيب، اليوم الثلاثاء، 5 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المطاطي، فيما أصيب عشرات بالاختناق، خلال مواجهات لا تزال مندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قريتي برقة وبزاريا شمال نابلس، وذلك لتأمين اقتحام مئات المستوطنين لمستوطنة "حومش" المخلاة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل- في تصريح صحفي: إن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، وثلاثة بقنابل الغاز بشكل مباشر، و2 بحروق هذه القنابل، فيما سجلت 35 إصابة بالاختناق، كما تعرضت سيارة إسعاف تتبع للهلال الأحمر لرصاصة معدنية بالهيكل الخلفي خلال المواجهات التي لا زالت مندلعة عند مدخل برقة.

وأصيب مصور تلفزيون فلسطين فادي ياسين بالرصاص المطاطي في قرية بزاريا، والعشرات بحالات اختناق خلال المواجهات المندلعة عند محيط القرية.

وكانت خمسين حافلة تقل عشرات المستوطنين، وصلت إلى المكان المذكور تمهيدًا لمسيرة المستوطنين.

وأغلقت قوات الاحتلال، منذ ساعات الصباح، كافة مداخل بلدة برقة بالسواتر الترابية، في ظل دعوات من قبل المستوطنين لمسيرة ضخمة في المنطقة.

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