فيديو- "أرنب الفصح" يقاطع بايدن عند الحديث عن باكستان وأفغانستان

وكالات:

أثارت لقطة مقاطعة "أرنب الفصح" للرئيس الأمريكي جو بايدن وإرشاده إلى الطريق تفاعلا واسعا على موقع تويتر، وذلك لأن الأرنب قاطعه بينما كان يهم بالحديث عن أفغانستان وباكستان.

وظهر بايدن في احتفال "Easter Egg Roll" الذي استضافه البيت الأبيض للمرة الأولى منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وبينما كان يتحدث الرئيس الأمريكي جمع من الحضور، بدأ بالحديث عن أفغانستان وباكستان قبل أن يقاطعه أرنب الفصح ويرشده إلى الطريق.

وبعد أن سلك بايدن الطريق الذي أرشده إليه الأرنب قال بصوت مرتفع: "هل أنتم جاهزون؟".

وكان قد استضاف بايدن والسيدة الأولى، جيل بايدن، هذا الاحتفال بمناسبة يد الفصح للمرة الأولى منذ الجائحة بحضور 30 ألف شخص.