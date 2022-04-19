Masrawy logo white

إعلان

التعاون الإسلامي تدين إحراق نسخ من المصحف الشريف في السويد

12:43 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
التعاون الإسلامي تدين إحراق نسخ من المصحف الشريف في السويد

منظمة التعاون الإسلامي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الرياض- (أ ش أ):

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الأعمال الاستفزازية بإحراق نسخ من المصحف الشريف، خلال مظاهرات معادية للمسلمين، والتي جرت في لينكوبينغ ونوركوبينغ وفي مدن سويدية أخرى.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء - أن تلك التجمعات التي نظّمها حزب سترام كورس (الخط المتشدد) الدانماركي اليميني المتطرف فاقمت مشاعر القلق في العالم الإسلامي من تنامي موجة الإسلاموفوبيا التي يشُنها أنصار اليمين المتطرف.

وأوضح طه أن هذه الحادثة إنما هي دليل واضح على التفكير العنصري والمعادي لمرتكبيه، وأن ما قاموا به من أعمال تتنافى مع جميع المعايير والقيم المقبولة في المجتمع المتحضر، مؤكدا في الوقت ذاته قناعته أن هذا العمل الاستفزازي لا يعكس وجهة نظر غالبية المواطنين السويديين والأوروبيين.

هذا المحتوى من

Asha

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
منظمة التعاون الإسلامي إحراق نسخ من المصحف السويد مظاهرات معادية للمسلمين

الخبر التالى:

لافروف: لا ندرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. 12 يومًا بينها 9 متصلة.. مواعيد إجازات الموظفين حتى نهاية عيد الفطر
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا