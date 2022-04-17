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وزراءالحكومة اليمنية يصلون إلى عدن قادمين من السعودية

10:31 م الأحد 17 أبريل 2022
وزراءالحكومة اليمنية يصلون إلى عدن قادمين من السعودية

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صنعاء - (د ب أ)

وصل وزراء الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، قادمين من العاصمة السعودية الرياض، لممارسة مهامهم من الداخل.

وقال مصدر يمني حكومي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن رئيس الحكومة معين عبدالملك ومعظم الوزراء وصلوا إلى عدن قادمين من الرياض.

وأضاف المصدر ،الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "وصولهم جاء لممارسة مهامهم من الداخل، بدعم من السلطات السعودية وسط ترتيبات أمنية مكثفة".

من جانبهم، أكد سكان محليون، لـ(د ب أ)، أن وصول الحكومة جاء في ظل انتشار أمني واسع على مداخل المدينة والطرقات الرئيسية المؤدية إلى مطار عدن وقصر الرئاسة معاشيق، حيث مقر الحكومة.

وخلال الأشهر الماضية، مارس معظم أعضاء الحكومة مهامهم من الرياض، نتيجة خلافات بين المكونات التي تتشكل منها السلطات المعترف بها دوليًا.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وصلت قيادة البرلمان اليمني إلى عدن للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

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