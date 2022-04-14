فرنسا تعلن عودة سفارتها لدى أوكرانيا من لفيف إلى كييف

وكالات:

أعلنت السلطات الفرنسية، عودة سفارتها لدى أوكرانيا من لفيف إلى كييف، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أعلن أن مروحيات ومقاتلات القوات المسلحة الروسية قامت خلال اليوم الخميس بتدمير 7 أهدفا عسكرية أوكرانية من بينها مستودعا للصواريخ والمدفعية وأماكن لتجمع الأفراد والمدرعات.

وأضاف كوناشينكوف – في إحاطة إعلامية نقلت عنها وكالة /سبوتنيك/ الروسية – "قامت مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية خلال يوم واحد بتدمير 7 أهداف عسكرية أوكرانية، من بينها: "مستودع للصواريخ والمدفعية في منطقة بريفوليي، 6 أمكان لتجمع أفراد ومدرعات الفرقة 54 مركبات والفرقة الهجومية 128 في فيليكايا نوفوسيلكا، وتيمينوفكا، وإيفانوفكا، وكراماتورسك، وبوغورودنيتشنوي".