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روسيا ترحب بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

08:04 م الخميس 14 أبريل 2022
روسيا ترحب بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

علم روسيا

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موسكو - عدن - (أ ش أ):

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسيا ميخائيل بغدانـوف ترحيب روسيا بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، معربا عن الامل في حلول السلام والامن والاستقرار في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشي، اليوم مع بغدانـوف بالعاصمة الروسية موسكو.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات السياسية اثر المشاورات اليمنية اليمنية، التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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