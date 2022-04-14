Masrawy logo white

إعلان

الرئاسة الفلسطينية :الوضع أصبح أمام مفترق طرق جراء التصعيد الإسرائيلي

03:43 م الخميس 14 أبريل 2022
الرئاسة الفلسطينية :الوضع أصبح أمام مفترق طرق جراء التصعيد الإسرائيلي

الرئاسة الفلسطينية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

رام الله- ( د ب أ ):

أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس أن الوضع أصبح أمام مفترق طرق جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.

ونقلت وكالة الأنباء المعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله ، إن "قرارات المجلس المركزي، ستوضع على طاولة القيادة خلال الساعات القادمة، لأن الوضع أصبح أمام مفترق طرق جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير".

وأضاف أن "قرارات الأمم المتحدة وحدها لم تعد كافية، والاحتلال يدفع بالأمور إلى طريق مسدود، وإسرائيل تلعب بالنار ولن تبقى الأمور على حالها".

وحذر أبو ردينة من "تصرفات إسرائيل الاستفزازية والانفلات والهستيريا اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد أبناء شعبنا"، مؤكدا أن "القدس وفلسطين أكبر منهم جميعاً، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته سيحافظون على حقوقنا المشروعة وثوابتنا المقدسة".

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
الرئاسة الفلسطينية فلسطين إسرائيل التصعيد الإسرائيلي
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. الطقس| قفزة في درجات الحرارة لـ 72 ساعة فقط.. الأرصاد تكشف السبب
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا