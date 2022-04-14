الصحة العالمية: انخفاض حالات الاصابة بكورونا

كيب تاون- (د ب ا):

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس انخفاض حالات الاصابة بفيروس كورونا خلال أربعة أشهر.

ووفقا لتقرير المنظمة، تراجعت حالات الاصابة بفيروس كورونا أسبوعيا بصورة ثابتة على مدار الـ16 أسبوعا الماضية، في حين انخفضت حالات الوفاة لمدة ثمانية أسابيع.

وأشارت المنظمة إلى أن حالات الاصابة في القارة انخفضت من الذروة التي بلغت أكثر من 308 آلاف حالة أسبوعيا في بداية العام إلى أقل من 20 ألف حالة أسبوعيا في الوقت الحالي. ويعد هذا أدنى مستوى للاصابات منذ أبريل 2020، عندما بدأت الجائحة.

مع ذلك، فإن قارة أفريقيا، التي يبلغ تعداد سكانها 3ر1 مليار نسمة، مازال لديها عدد كبير من حالات الاصابة غير المسجلة. وتفترض المنظمة أن أغلبية حالات الاصابة لم يتم الابلاغ عنها.

وسجلت أفريقيا رسميا نحو 5ر11 مليون حالات إصابة، من بينها أكثر من 250 ألف حالة وفاة.