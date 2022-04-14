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الولايات المتحدة ونيوزيلندا يواصلان تنسيقهما لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا

02:15 م الخميس 14 أبريل 2022
الولايات المتحدة ونيوزيلندا يواصلان تنسيقهما لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا

الجمعية العامة للأمم المتحدة

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واشنطن- (أ ش أ):

بحثت الولايات المتحدة ونيوزيلندا مواصلة التنسيق الوثيق لدعم أوكرانيا ومحاسبة الحكومة الروسية على تحركاتها العسكرية ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان مع وزير الشؤون الخارجية النيوزيلندي كريس سيد؛ لمواصلة تنسيقهما الوثيق في محاسبة الحكومة الروسية على حربها الوحشية غير المبررة ضد أوكرانيا والجهود المستمرة لتقديم الدعم إلى أوكرانيا.

ومن جانبها، سلطت شيرمان الضوء على أهمية تشريع عقوبات نيوزيلندا الجديد الذي يستهدف أولئك الذين يدعمون الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، بحسب البيان، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وناقشت فرص مواصلة التعاون مع الشركاء والحلفاء لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

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