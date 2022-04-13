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الرئيس التونسي: ندعم كل المبادرات الرامية لتعزيز التكامل في القارة الأفريقية

10:26 م الأربعاء 13 أبريل 2022
الرئيس التونسي: ندعم كل المبادرات الرامية لتعزيز التكامل في القارة الأفريقية

الرئيس التونسي قيس سعيد

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تونس - (أ ش أ)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد التزام بلاده الثابت بالبعد الإفريقي في سياستها الخارجية، وعزمها الراسخ على دعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل والاندماج في القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة السيّ اجيري امبيلي الذي يزور تونس حاليا في إطار متابعة ملف ترشح تونس لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية.

وأشار "سعيد" إلى أن تونس تمتلك كل المقومات اللوجستية والبشرية في المجال الطبي، وأنها مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل احتضان مقرّ الوكالة الإفريقية للأدوية وتوفير أفضل الظروف لضمان حسن سير عملها حتى تنجح في تحقيق أهدافها بما يخدم مصلحة شعوب القارة.

وشهد اللقاء مناقشة الوضع الصحي في إفريقيا لا سيّما في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وأهمية الحاجة إلى التقارب في السياسات الصحية في القارة وتعزيز قدرات دولها على التصدّي لانتشار الأوبئة والأمراض وسدّ الفجوة على مستوى الحصول على الأدوية.

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