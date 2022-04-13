ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب أفريقيا إلى 59

جوهانسبرج- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة القتلى بسبب هطول أمطار غزيرة بشكل غير عادي إلى 59 على الأقل في إقليم "كوازولو-ناتال" الساحلي شرق جنوب أفريقيا، طبقا لما ذكره رئيس وزراء الإقليم سيهلي زيكالالا.

غير أن تلك الأرقام ليست مؤكدة حيث أن الكثير من الأشخاص مازالوا مفقودين.

وتم تعبئة الجيش للإغاثة من الكارثة.

ويخطط رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، لزيارة المناطق التي غمرتها الفيضانات اليوم الأربعاء.

ومازالت عمليات الإنقاذ صعبة، حيث انجرفت الكثير من الطرق. ومن الصعب أيضا تقييم الوضع نظرا لأن الكثير من أبراج التقوية للاتصالات المتنقلة غير مفصولة عن الخط.