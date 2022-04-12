إيران تستدعي القائم بالأعمال الأفغاني بعد تظاهرات عنيفة أمام قنصليتها

(أ ف ب)

استدعت إيران القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية الثلاثاء للاحتجاج على أعمال عنف استهدفت قنصليتها في هرات في اليوم السابق، وأعلنت إغلاق بعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان حتى إشعار آخر.

أفاد مراسل وكالة فرانس برس أن عشرات الأفغان احتجوا الإثنين مرددين شعارات من بينها "الموت لإيران" أمام القنصلية الإيرانية في هرات غرب أفغانستان. كما أحرقوا العلم الإيراني وحطموا كاميرات مراقبة في المبنى ورشقوه بالحجارة.

وجاءت الاحتجاجات بعد انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع تظهر رجالا قيل إنهم حرس حدود إيرانيون وحشودا من الإيرانيين يضربون لاجئين من أفغانستان.

وبحسب بيان نُشر الثلاثاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية، استهدف متظاهرون السفارة الإيرانية في كابول أيضا.

وأضاف البيان أن الوزارة "استدعت القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية في طهران اليوم للاحتجاج بشدّة على الهجمات ضد السفارة الايرانية في كابول والقنصلية العامة في هرات".

وأوضحت الوزارة أن السفارة الإيرانية وأقسامها القنصليّة "أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر من أجل الحصول على ضمانات تكفل سلامتها".

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة مقاطع الفيديو التي تظهر ما يُزعم أنه عنف ضد لاجئين أفغان في إيران. كما لم تتسن معرفة تاريخ تصويرها.

وكانت السفارة الإيرانية في كابول أكدت الأحد أن مقاطع الفيديو "لا أساس لها من الصحة وزائفة"، وأن نشرها يهدف إلى تقويض العلاقات التاريخية بين البلدين.

يحاول آلاف الأفغان يوميا دخول إيران بحثا عن عمل، أو لمحاولة الوصول إلى أوروبا على أمل الحصول على حق اللجوء هناك.

وإيران التي تشترك مع أفغانستان في حدود بطول 900 كيلومتر، لم تعترف بحكومة طالبان التي عادت إلى السلطة في أغسطس الماضي.