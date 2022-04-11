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العراق: إجتماع بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لبحث ملف العقود النفطية

08:30 ص الإثنين 11 أبريل 2022
العراق: إجتماع بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لبحث ملف العقود النفطية

قطاع النفط

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بغداد - (د ب أ):

أعلنت وزارة النفط العراقية أن وزارة النفط الاتحادية ستعقد اليوم الاثنين أول اجتماع مع حكومة إقليم كردستان لإدارة الصناعة النفطية في الإقليم استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

وذكر بيان لوزارة النفط وزع فجر اليوم الاثنين "أن وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة إقليم كردستان سيعقدان اليوم أول إجتماع لبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الإتحادية للاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لإدارة ملف الصناعة النفطية في الإقليم، وبما يحقق أعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية" .

وأوضح البيان "أن وزارة النفط كانت قد شكلت لجان متخصصة بهذا الشأن لإعداد خارطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في الإقليم ، وعقدت إجتماعات وورش تخصصية مكثفة مع خبراء محليين ودوليين كما كلفت شركة النفط الوطنية مستشارين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والشركات الدولية ".

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