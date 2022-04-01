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الإدارة الإقليمية الأوكرانية: الروس يقصفون مدينة قرب أوديسا

11:18 م الجمعة 01 أبريل 2022
الإدارة الإقليمية الأوكرانية: الروس يقصفون مدينة قرب أوديسا

الجيش الروسي

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أوديسا (أوكرانيا) - (د ب أ):

أفادت مصادر أوكرانية أن القوات الروسية أطلقت صواريخ على مدينة ليست بعيدة عن ميناء أوديسا.

وكتب رئيس الإدارة الإقليمية، ماكسيم مارشينكو، على موقع تلجرام مساء اليوم الجمعة أن الروس أطلقوا ثلاثة صواريخ إسكندر من شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود ، والتي تم ضمها عام 2014، على المدينة.

وكشف مارشينكو عن وقوع إصابات دون الإدلاء بتفاصيل، كما أنه لم يكن بالإمكان التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل حتى الآن.

تعتبر مدينة أوديسا بمينائها على البحر الأسود، مدينة ذات أهمية استراتيجية.

وتعرضت مدينة ميكولايف الواقعة على بعد حوالي 130 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من أوديسا يوم الثلاثاء الماضي لقصف مكثف، بعد أن أغلقت المدينة الطريق البري المؤدي إلى أوديسا أمام القوات الروسية.

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