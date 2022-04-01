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مفتي لبنان يدعو إلى التضامن بين المواطنين خلال شهر رمضان على كافة المستويات

03:32 م الجمعة 01 أبريل 2022
مفتي لبنان يدعو إلى التضامن بين المواطنين خلال شهر رمضان على كافة المستويات

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

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بيروت- (أ ش أ):

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى التضامن بين اللبنانيين خلال شهر رمضان على كل المستويات والالتفاف حول المؤسسات العاملة في الخير والمساعدة على الأرض اللبنانية، مشيدًا بالتضامن العربي والعالمي مع اللبنانيين قبل وبعد تفجير ميناء بيروت البحري.

وأضاف دريان - في رسالة وجهها اليوم للبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - أن المؤسسات الخيرية والإنسانية هي الدعامة الباقية للاستقرار والاستمرار وخصوصًا في ظل الاحتياجات المتزايدة والقدرات المتضائلة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وتطرق دريان - في كلمته - إلى الانتخابات النيابية المرتقبة في شهر مايو المقبل، معتبرًا أنها سبيل سلمي للتغيير، مشددًا على ضرورة الذهاب لصناديق الاقتراع ليكون لبنان وطنًا عزيزًا بدون متسلطين أو متسلقين أو دعاة ميليشيات مسلحة.

وأشار مفتي الجمهورية اللبنانية إلى إطلاق مبادرات تفتح طريق الحوار الوطني لإظهار الأفكار ومناقشة المشروعات التشاورية والبحث عن البدائل.

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