العاهل الأردني: مستويات مخزون القمح في الأردن آمنة

عمان- ( د ب أ):

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء أن مستويات مخزون القمح في الأردن آمنة والعمل جار على تعزيزها وزيادتها.

وشدد العاهل الأردني، في تصريحات خلال لقائه اليوم رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية أوردتها وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، على أهمية بذل الجهود للخروج بأقل الخسائر من تبعات الأحداث بأوكرانيا على الاقتصاد الأردني، بالتنسيق مع الأشقاء العرب، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة.

كما أكد ضرورة العمل على إيجاد الحلول لحماية المواطنين من الارتفاع العالمي للأسعار بالشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى انعكاس التطورات الأوكرانية دوليا.

وقال إن ذلك يتطلب التركيز محليا على الأمن الغذائي، من خلال زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتوسيع رقعة الاستثمار به في أرجاء المملكة.

واعتبر الملك عبدالله أن إقرار مشروع قانون الأحزاب السياسية من قبل مجلس النواب خطوة مهمة في مسيرة التحديث السياسي، التي تنتظر أيضاً إقرار مشروع قانون الانتخاب.

وأشار إلى أن مجلس النواب يناقش مشاريع قوانين مهمة، ما يتطلب الالتزام بحضور الجلسات للحفاظ على الدور التشريعي للمجلس.

وتناول اللقاء آخر المستجدات فيما يتعلق بقضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.