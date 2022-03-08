وزيرة الخارجية الألمانية ترحب بوقف أمريكا لواردات النفط الروسي

برلين - (د ب أ)

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك بوقف الولايات المتحدة واردات النفط الروسي لكنها رأت أن مثل هذه الخطوة حساسة بالنسبة لبلادها.

وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة "بيلد" الألمانية، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر اليوم الثلاثاء: "السؤال الذي يطرح نفسه دائما بالنسبة لنا عندما نفرض عقوبات هو كم المدة التي يمكننا فيها تحمل هذا؟".

وأضافت بيربوك: "ثلث وارداتنا من النفط تأتي من روسيا. وإذا أوقفنا هذه الواردات فورًا، فإننا لن نتمكن من التحرك في ألمانيا في الأيام التالية".

ورأت بيربوك أن وقف واردات النفط الآن لن يجدي نفعا "ولن نتمكن من احتمال هذا بعد ثلاثة أسابيع وسيتعين علينا إلغاؤه بعد ذلك، لكن من المهم أن يتخذ الأمريكيون والكنديون هذه الخطوة الآن" مشيرة إلى أن الموقف في هاتين الدولتين مختلف "فنحن في ألمانيا وكذلك في أوروبا لا ننتج في الواقع الكثير من النفط".

وفي إشارة إلى الحرب الهجومية الروسية على أوكرانيا، أكدت بيربوك: "سأحظر الواردات على الفور إذا علمت أن ذلك سيوقف هذه الحرب، لكن ما يتعين علي أن أضعه في الحسبان هو التداعيات التي ستؤثر علينا بنفس القدر من القسوة".

ورأت بيربوك أنه يجب العمل على جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "معزولا لأقصى درجة، ونحن نحاول بذل كل ما في وسعنا من أجل وقف هذه الحرب، لكننا يجب أن نقول أيضا بوضوح شديد إنه يبدو أن من غير الممكن وقف هذا الرئيس في الوقت الحالي لأنه تجاوز كل الحدود البشرية".

كان الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن في وقت سابق من اليوم حظرا على استيراد الولايات المتحدة للنفط والغاز والطاقة من روسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله فى واشنطن: "لن ندعم حرب بوتين".

وذكر بايدن أن الحرب في أوكرانيا ستسبب ارتفاعًا إضافيًا في أسعار البنزين، لكنه حذر صناعة النفط والغاز من زيادات زائدة عن الحد في الأسعار.