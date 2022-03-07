"سيتخطى 300 دولارًا للبرميل".. موسكو: رفض النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية

وكالات

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين إن أسعار النفط قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة وأوروبا واردات الخام من روسيا، حسبما ذكرت "يورونيوز".

وأضاف أنه من الواضح تماما أن رفض النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية للسوق العالمي، مشيرًا إلى أن القفزة في الأسعار ستكون من المتعذر التنبؤ بها. سيصل (السعر) إلى 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر.

وأوضح نوفاك "روسيا تعرف أين ستعيد توجيه النفط إذا رفضته أوروبا والولايات المتحدة، استبدال إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا سيستغرق أكثر من عام، وأوروبا تدفعنا نحو حظر على تسليم الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، لكننا لم نتخذ هذا القرار حتى الآن".