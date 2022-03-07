الأمم المتحدة: أكثر من 1.7 مليون لاجئ غادروا أوكرانيا

نيويورك - (أ ش أ):

غادر أكثر من 1.7 مليون لاجئ أوكرانيا منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية أواخر الشهر الماضي ، وفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت بوابة البيانات التشغيلية التابعة للأمم المتحدة أنه "حتى يوم الأحد، فر ما يقرب من 1735000 لاجئ من أوكرانيا بحثًا عن مأوى في عدد من البلدان المجاورة".

وأضافت "استقبلت بولندا المجاورة حتى الآن أكبر عدد من اللاجئين، حيث انتقل أكثر من مليون شخص إلى الدولة الأوروبية. وسافر آخرون إلى المجر وسلوفاكيا ومولدوفا ورومانيا".

ومن جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فيليبو جراندي، إن الموجة الحالية من اللاجئين الفارين من أوكرانيا هي "أزمة اللاجئين الأسرع نموًا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وكشف مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان نشر اليوم الاثنين عن مقتل 406 مدنيين وإصابة 801 آخرين منذ بدء الحرب في 24 فبراير.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن عدد الضحايا إن "الأرقام الحقيقية أعلى بكثير". وقدرت خدمة الطوارئ الأوكرانية عدد القتلى المدنيين بأكثر من 2000.