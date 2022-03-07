أوكرانيا تتهم شركة طيران إسرائيلية بالتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا

وكالات:

اتهم وزير الخارجية الأوكراني، دمترو كوليبا، طيران العال الإسرائيلي بالتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت أن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا قد يصبح أكثر صعوبة في الأيام المقبلة.

وقتل رئيس بلدية غوستوميل حيث تقع قاعدة عسكرية شمال غرب كييف على يد الجيش الروسي، بحسب ما أفاد مجلس البلدية الإثنين، في اليوم الثاني عشر من غزو أوكرانيا.

وكتبت مدينة غوستوميل في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "توفي رئيس البلدية يوري إيليتش بريليبكو، أثناء توزيع الخبز والأدوية على المرضى ومواساة الجرحى".