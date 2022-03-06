السعودية تعتزم صنع طائرات "درون" محليًا



(وكالات):

نقلت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأحد، عن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، المهندس وليد أبو خالد، قوله إن الشركة تعتزم إنتاج طائرة مسيرة سعودية الصنع وإنشاء واحد من أكبر مصانع الذخيرة في العالم، وتوطين شتى قطاعات الدفاع.

وذكر المهندس أبو خالد أن السعودية تسعى لتوطين أكثر من 50٪ من إنفاقها العسكري وتحويله إلى الشركات السعودية بحلول عام 2030.

يذكر أن شركة "سامي" مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).

ووقعت شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES)، أمس السبت، اتفاقية استراتيجية مع شركة عالمية لنقل المعرفة لتصنيع أنظمة حمولات الطائرات بدون طيار محلياً في السعودية، بحسب ما نقله موقع "العربية".

جاء ذلك عقب إعلان شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة عن تأسيس شركة جديدة للطائرات بدون طيار في المملكة، تحمل اسم شركة الحلول الجوية (Aerial Solutions).

وتستهدف السعودية توطين مجال الصناعات العسكرية، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، ونقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الواعد، وتعظيم إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.