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البحرين تقدم دعما إنسانيا للاجئين في أوكرانيا

03:11 م الأحد 06 مارس 2022
البحرين تقدم دعما إنسانيا للاجئين في أوكرانيا

البحرين

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المنامة - أ ش أ

أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن مبادرة مملكة البحرين بتقديم مساعدات إغاثية للاجئين المدنيين الأوكرانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى دون تفرقة أو تمييز بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك بما يعكس الدور الإنساني للبحرين ووقوفها مع الشعوب والتركيز على مبادئ التضامن الإنساني.

وأكد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الانسانية البحريني الدكتور مصطفى السيد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أنه بناء على الاتصال الذي قام به مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خالد خليفة، وانطلاقا من اهتمام مملكة البحرين بالوضع الإنساني المتدهور للاجئين من أوكرانيا وضمان حمايتهم، تم الاتفاق مع الأمم المتحدة على تقديم مساعدات البحرين للاجئين دون تمييز ومراعاة لوضعهم الإنساني بأسرع وقت ممكن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أطلق نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، حيث ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملحّ لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الإنسانية.

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البحرين دعم اللاجئين أوكرانيا روسيا غزو أوكرانيا

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