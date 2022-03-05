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الدفاع الأوكرانية: أكثر من 100 ألف شخص تطوعوا للدفاع عن كييف

11:16 م السبت 05 مارس 2022
الدفاع الأوكرانية: أكثر من 100 ألف شخص تطوعوا للدفاع عن كييف

الجيش الأوكراني

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كييف - (د ب أ)

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة "يونيان" اليوم السبت نقلا عن نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار أن أكثر من 100 ألف متطوع سجلوا أسماءهم للانضمام إلى قوة الدفاع الإقليمية عن العاصمة كييف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

أشارت الوكالة إلى أنه لم يتم التحقق بشكل مستقل من صحة هذا الرقم.

وأضافت ماليار أنه لن يتم تسريح أفراد الوحدات المتطوعة في نهاية الحرب، بل سيتم دمجهم ضمن قوات الدفاع الأوكرانية.

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