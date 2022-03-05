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الجيش الأوكراني: روسيا تعمل على حصار كييف وخاركيف

08:24 ص السبت 05 مارس 2022
الجيش الأوكراني: روسيا تعمل على حصار كييف وخاركيف

روسيا تطلق عملية عسكرية في أوكرانيا

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كييف- (د ب أ):

قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إن روسيا تعمل على حصار العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف شرقي البلاد.

وذكر الجيش الأوكراني في تقرير نشر في وقت مبكر من صباح اليوم، إن هجوم موسكو دخل يومه العاشر بدعم جوي واستخدام أسلحة روسية عالية الدقة.

كما استمرت القوات الروسية أيضا في محاولة الوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقتي لوهانسك ودونيتسك من أجل إنشاء ممر بري من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وحتى المناطق الانفصالية.

ووفقا للتقرير، فإن عمليات الدفاع في العاصمة كييف مستمرة في صد "هجوم العدو" وإلحاق الهزائم بالقوات المهاجمة.

وتابع التقرير أن القوات الروسية واصلت أيضا التعرف على نقاط الضعف في الدفاع عن مدينة ماريوبول الساحلية جنوبي البلاد.

ولا يمكن التحقق من المعلومات المتعلقة بالقتال بشكل مستقل.

ومن المتوقع عقد جولة ثالثة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في بيلاروس نهاية هذا الأسبوع.

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