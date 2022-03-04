وزير الثقافة الأوكراني: الروس يستهدفون تاريخ وتراث أوكرانيا



كتبت- هدى الشيمي:

دعا وزير الثقافة والأعلام الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو، اليوم الجمعة، إلى إغلاق المجالات الجوية فوق أوكرانيا، لاستهداف الروس المواقع الثقافة الأوكرانية.

قال تكاتشينكو، حسب بيان صدر عن الوزارة،:"معظم جرائم الحرب التي ارتكبها بوتين أُرتبكت من الجو"، وأضاف:"الصواريخ والطائرات الروسية تستهدف عمدًا المراكز التاريخية بالمدن الكبرى، بوتين يدمر تراث أوروبا وثقافتها، ويسعى إلى مسحها من على وجه الأرض".

وحذرت الوزارة الأوكرانية من أن "الديكتاتور المجنون يهدد بتدمير كاتدرائية القديسة صوفيا في كييف التي يعود تاريخ بناؤها إلى القرن الحادي عشر، وهي أحد أشهر معالم المدينة وأول موقع تراثي في أوكرانيا يتم إدراجه في قائمة التراث العالمي.

يرى تكاتشينكو أن السماء المفتوحة فوق أوكرانيا هي السبب الرئيسي في مقتل مئيات الضحايا الأبرياء، وتدمير الكنائس القديمة والكاتدرائيات والمتاحف.

وقالت وزارة الثقافة الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت كاتدرائية صعود السيدة العذراء مريم في مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، ظنًا منها أن المواطنين يختبئون هناك، علاوة على استهداف مباني جامعية في جامعة خاركيف الوطنية للفنون.

وفي إيفانكوف، بالقرب من العاصمة كييف، تعرض قصفت القوات الروسية متحف الفنانة العالمية ماريا بريماتشينكو، التي أثنى الفنان العالمي بابلو بيكاسو بأعمالها.

وألحق القصف أضرارًا بأكاديمية ولاية كييف للفنون الزخرفية والتصميم.

بينما يتصدى المواطنون الأوكرانيون للدبابات الروسية دون حمل أسلحة، يواصل الطيران الروسي- حسب تكاتشينكو- "مدننا الجميلة"

وأضاف:"على العالم إيقاف ما يحدث".