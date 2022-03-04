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أمريكا والنمسا تتعهدان بمواصلة التنسيق لدعم شعب أوكرانيا ومحاسبة روسيا

11:40 ص الجمعة 04 مارس 2022
أمريكا والنمسا تتعهدان بمواصلة التنسيق لدعم شعب أوكرانيا ومحاسبة روسيا

اللاجئين الأوكرانيين

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واشنطن - أ ش أ

تعهدت الولايات المتحدة والنمسا بمواصلة التنسيق لدعم شعب أوكرانيا ,ومحاسبة القيادات الروسية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والأمين العام للشؤون الخارجية النمساوي بيتر لونسكي تيفنتال لمناقشة الحرب الروسية غير المبررة والمتعمدة ضد أوكرانيا.

وأدان الجانبان بشدة، بحسب البيان المشترك بينهما، عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا بوصفها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتخالف مبادئ منظمة التعاون والأمن الأوروبي والتزاماتها.

كما اتفق الدبلوماسيان على دعم قوي للاستقرار في غرب البلقان والتكامل الأوروبي.

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Asha
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