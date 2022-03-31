Masrawy logo white

إعلان

بسبب زيارته لموسكو.. رئيس وزراء باكستان يتهم دولة غربية بالتآمر للإطاحة به

08:55 م الخميس 31 مارس 2022
بسبب زيارته لموسكو.. رئيس وزراء باكستان يتهم دولة غربية بالتآمر للإطاحة به

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

إسلام أباد - (د ب أ):

اتخذ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نبرة متحدية وسط دعوات متصاعدة لاستقالته، بعدما فقد حزبه أغلبيته في البرلمان الذي من المقرر أن يصوت نوابه على تصويت بحجب الثقة عنه الأحد المقبل.

واتهم خان دولة غربية بالتخطيط لمؤامرة مع زعماء المعارضة الباكستانية لمعاقبته على زيارة موسكو في اليوم الذي بدأت فيه القوات الروسية حملة عسكرية في أوكرانيا المجاورة.

وقال خان في خطاب على الهواء مباشرة عبر قوات التلفزيون الوطن اليوم الخميس: "سأحارب حتى النهاية. و(سأهزم) هذه المؤامرات".

وجاءت تصريحات خان بعد ساعات من تجديد زعماء المعارضة دعواتهم لاستقالته، حيث من المقرر أن يجري البرلمان تصويتا الأحد المقبل على الإطاحة به.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المعارضة، بقيادة الرئيس السابق آصف علي زارداري ورئيس الوزراء السابق نواز شريف، جمعت 196 صوتا بحلول مساء أمس الاربعاء، وهو أعلى من 172 صوتا المطلوبين للاطاحة بخان.

وفقد خان بالفعل الدعم المطلوب لنجاته من التصويت بعدما تحولت مجموعات حليفة ونواب بالبرلمان من حزبه إلى صفوف المعارضة.

وقال بيلاوال بوتو، رئيس أحد أحزاب المعارضة: "لقد فقدت فرصة الخروج المشرف. استقل الآن".

شنطة التراويح.. أفضل هدية في رمضان

اشتري الآن
عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني باكستان موسكو روسيا القوات الروسية اوكرانيا حرب الغز الروسي
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا