بسبب زيارته لموسكو.. رئيس وزراء باكستان يتهم دولة غربية بالتآمر للإطاحة به

إسلام أباد - (د ب أ):

اتخذ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نبرة متحدية وسط دعوات متصاعدة لاستقالته، بعدما فقد حزبه أغلبيته في البرلمان الذي من المقرر أن يصوت نوابه على تصويت بحجب الثقة عنه الأحد المقبل.

واتهم خان دولة غربية بالتخطيط لمؤامرة مع زعماء المعارضة الباكستانية لمعاقبته على زيارة موسكو في اليوم الذي بدأت فيه القوات الروسية حملة عسكرية في أوكرانيا المجاورة.

وقال خان في خطاب على الهواء مباشرة عبر قوات التلفزيون الوطن اليوم الخميس: "سأحارب حتى النهاية. و(سأهزم) هذه المؤامرات".

وجاءت تصريحات خان بعد ساعات من تجديد زعماء المعارضة دعواتهم لاستقالته، حيث من المقرر أن يجري البرلمان تصويتا الأحد المقبل على الإطاحة به.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المعارضة، بقيادة الرئيس السابق آصف علي زارداري ورئيس الوزراء السابق نواز شريف، جمعت 196 صوتا بحلول مساء أمس الاربعاء، وهو أعلى من 172 صوتا المطلوبين للاطاحة بخان.

وفقد خان بالفعل الدعم المطلوب لنجاته من التصويت بعدما تحولت مجموعات حليفة ونواب بالبرلمان من حزبه إلى صفوف المعارضة.

وقال بيلاوال بوتو، رئيس أحد أحزاب المعارضة: "لقد فقدت فرصة الخروج المشرف. استقل الآن".