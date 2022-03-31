موسكو تفرض حظر دخول على القيادة العليا للاتحاد الأوروبي

موسكو - (د ب أ):

قررت السلطات الروسية فرض حظر دخول على كبار ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الخارجية الروسية اليوم الخميس أن "القيود تسري على القيادة العليا للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي".

وأضافت الوزارة أن "القائمة السوداء" تشمل أيضا ممثلين عن حكومات وبرلمانات بعض الدول في الاتحاد الأوروبي لكنها لم تذكر أسماء.

كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 351 نائبا في البرلمان الروسي وذلك قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا منذ خمسة أسابيع. وكان هؤلاء النواب أيدوا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، وقد أعقب ذلك إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بالجمهوريتين ثم بدأ شن حرب على أوكرانيا.

وكانت موسكو أصدرت منتصف الشهر الجاري حظر دخول أيضا على الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء آخرين في الحكومة الأمريكية، وكان لهذا القرار علاقة بالعقوبات المفروضة على روسيا.

كانت هذه هي أول مرة تنشر فيها روسيا قائمة بالأشخاص الذين تشملهم العقوبات، غير أن هذه الخطوة كانت أقرب إلى العمل الرمزي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات شخصية على بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف وأعضاء آخرين في الحكومة الروسية ومعاونيهم.